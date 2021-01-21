İzmir'de silahlı kavga!

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda, vücutlarına saçma isabet eden 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, 01.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı 2580 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya döndü.



Olayda, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu, Y.D., V.Ş., H.K. ve M.N. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye giderken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hastanede tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Y.D., V.Ş., H.K. ve M.N. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.