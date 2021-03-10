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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY / İZMİR,(DHA) -
Haber Giriş: 10.03.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların isabet ettiği bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi. T.Ö. ile Şafak Yurtsever K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokak ortasında birbirine giren ikilinin tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.Ö., belinden çıkarttığı tabancayla Şafak Yurtsever K.'ya art arda ateş etti. Olayda sağ bacağına ve sol koluna kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı.

İzmirde silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yurtsever K., çevredeki vatandaşların yardımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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