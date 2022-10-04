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İzmir'de şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü

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#İzmir#Kadına Şiddet#Cinayet
İzmirde şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 17:21

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 80 yaşındaki kadın, kendisine şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasının kafasına bastonuyla vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı yaşlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Olay 27 Eylül günü Seferihisar Doğanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir gece önce çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine Fahri Aykaç (85), eşi M.A.(80) ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, elindeki baston ile karısı M.A.'yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri Aykaç'ın elindeki bastonu alarak kocasının kafasına vurdu. Yaşlı adam evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri Aykaç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken eşi M.A. gözaltına alındı.

Kavganın yaşandığı evde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, yaşlı adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fahri Aykaç'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

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ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Kadına Şiddet#Cinayet

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