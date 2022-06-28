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İzmir’de servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

#İzmir#Kaza#Minibüs
İzmir’de servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yolun karışışına geçmek isterken servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, gece saatlerinde Akçay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen oto galeri işletmecisi Abdurrahman Aydın’a (58), çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydın, ağır yaralanırken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı Aydın, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdurrahman Aydın, yaşamını kaybetti.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Aydın’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, servis şoförü de polislerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#İzmir#Kaza#Minibüs

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