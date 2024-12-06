İzmir'de şehit polis memuru Mehmet Tozun'a son veda: Sen o kadar vicdanlıydın ki, cezaevi mahkumuna bile harçlık verirdin

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Tozun'un (38) Türk bayrağına sarılı naaşı, Seferihisar ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Fatma Tevfik Uyar Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve mesai arkadaşları da katıldı.

YARALI MESLEKTAŞI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin özgeçmişi okundu. Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı.

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'SEN O KADAR VİCDANLIYDIN Kİ, CEZAEVİ MAHKUMUNA BİLE HARÇLIK VERİRDİN'

Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle şehit meslektaşının tabutu başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp, "Sen ne kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" dedi.

'HANİ DAYANACAKTIN, AYAĞA KALKACAKTIN'

Şehit Tozun'un annesi Asiye, babası Ramazan ve kardeşi Nevzat Tozun da son kez tabutun yanına geldi. Şehidin ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken eşi Sultan Bulut Tozun'a, yakınları destek oldu. Şehidin annesi Asiye Tozun, "Hani dayanacaktın, ayağa kalkacaktın.





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Şimdi Peygamber Efendimize cennette komşu ol" demesi yürekleri dağladı. Şehidin yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı. Kılınan namaz sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alındı. Ardından tören kıtası tarafından şehidin naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Mehmet Tozun'un cenazesi, Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.

DEVLET PROTOKOLÜNDEN ÇELENK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı'nın da aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

Tozun'un eşi Sultan Bulut, çocukları 10 yaşındaki Emir Ege ve 4 yaşındaki Doğa Tozun da şehidin tabutuna sarılarak veda etti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

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Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Polis memuru Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetmişti.