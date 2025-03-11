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İzmir'de şehir magandasından polise tehdit: Karınla, çocuğunla gezemezsin

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#İzmir#Polis#Şiddet
İzmirde şehir magandasından polise tehdit: Karınla, çocuğunla gezemezsin
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:56

İzmir'de kamuya ait alana aracını park etmek isteyen polis memuruna mekan işletmecisi ile yanındaki 3 kişi küfür ve hakaret edip saldırdı. Saldırganlardan birinin polis memurunu "Sen karınla çocuğunla gezemezsin" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

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Olay 9 Mart gecesi Bornova Küçükpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi. Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi ile yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi. Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı.

POLİSE TEHDİT: "SEN KARINLA ÇOCUĞUNLA GEZEMEZSİN"

Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmirde şehir magandasından polise tehdit: Karınla, çocuğunla gezemezsin

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#İzmir#Polis#Şiddet

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