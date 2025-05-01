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İzmir'deki satırlı maganda tutuklandı

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#İzmir#Polis#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 10:47

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye satırla saldıran R.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında 284/1 sokaktan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CEH 720 plaka motoruyla seyir halinde giden R.K. (40), trafikte 35 HBM 87 plakalı araç sürücüsü Y.E.İ. (25) ile tartıştı. Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darbedilen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis ekipleri ise satırlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

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#İzmir#Polis#Trafik

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