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İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

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#İzmir#Hırsız#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:21

İzmir'in Konak ilçesinde, çay kaşığı ile yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çalan İ.C., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilin çalındığı noktada araştırma ve inceleme yaptı. Polis, şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.C. yakalanıp, gözaltına alındı. İ.C.'nin çay kaşığından yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çaldığı saptandı.

İzmirde şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmirde şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

Bu arada İ.C.'nin otomobili çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmirde şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

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#İzmir#Hırsız#Otomobil

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