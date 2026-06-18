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İzmir’de şaşırtan olay! Erkek sanılan Cengo doğum yaptı, çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı

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#İzmir#Kedi#Cengo
İzmir’de şaşırtan olay Erkek sanılan Cengo doğum yaptı, çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 10:14

Urla ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Aylin Bermant'ın 13 aydır erkek olduğunu düşündüğü ve Cengo adını verdiği tekir kedisi doğum yapınca büyük şaşkınlık yaşadı. Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu, Cengo'nun, yaklaşık 6 milyonda 1 görülen doğumsal bir üreme anomalisi olan ve çift cinsiyet anlamına gelen 'hermafrodit' olduğunu söyledi.

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Urla'da yaşayan Aylin Bermant'ın yavruyken sokaktan sahiplendiği ve erkek olduğunu düşündüğü tekir kedisi 'Cengo', 1 ay önce doğum yaptı. Sabah saatlerinde Cengo'nun kutusuna bakan Bermant, yanında bir yavru kedi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aile, yavru kediye 'Bambi' adını verdi.

İzmir’de şaşırtan olay Erkek sanılan Cengo doğum yaptı, çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı

Aylin Bermant, "Cengo, yavruyken komşumuzun aracının kaputuna girmiş. Yaklaşık 1 aylıktı. Sokak kedisiydi. Komşumuz köpekleri olduğu için sahiplenemedi ve bize getirdi. Yumurtalıkları vardı. Biz de erkek sandık. Erkek olduğunu düşündüğümüz için zaman zaman dışarı çıkıyordu. Başka bir kediyle çiftleşmiş. Sabah evde kutusuna baktım, yanında bir yavru kedi vardı. Öncesinde karnı da şişmedi, fark etmedik. Yanındaki bebeği görünce şok olduk" dedi.

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İzmir’de şaşırtan olay Erkek sanılan Cengo doğum yaptı, çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı

“ERKEK KEDİMİZ DOĞURDU”

Doğumun aileye moral olduğunu belirten Bermant, "Doğumdan 3-4 gün önce 2 kedimiz yaşamını yitirmişti. Yastaydık ve üzüntülü bir dönemimizdi. Yanına gittik, baktık, sevindik, mutlu olduk. Bizi gülümsetti, şaşırttı. Sonrasında çift cinsiyetli olduğunu öğrendik. 'Erkek kedimiz doğurdu' dedik. Çok nadir bir şey. Yaşadığımız yasın üzerine böyle bir mutluluk geldi. Tekrar yüzümüzü güldürdü. Doğurduğu yavrunun da çift cinsiyetli olabileceği söylendi. Ancak cinsiyeti henüz kesinleşmedi" diye konuştu.

İzmir’de şaşırtan olay Erkek sanılan Cengo doğum yaptı, çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı

“6 MİLYONDA 1 GÖRÜLEN BİR VAKA”

Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu ise kedinin çift cinsiyetli olduğunu belirtip, "Erkek organı işlevsel değil. Daha çok dişi üreme organları gelişmiş ve şekillenmiş. Bu nedenle çiftleşme gerçekleştikten sonra yavrusu olmuş. Yavrusunda da benzer bir tablo görülüyor. Çok ender rastlanan, yaklaşık 6 milyonda 1 görülen bir vaka. Bu durumu daha çok keçi ve oğlaklarda görüyoruz. Ender görülen, ilginç ama bir o kadar da güzel bir tablo. Bu olay doğanın bir mucizesi" dedi.

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#İzmir#Kedi#Cengo

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