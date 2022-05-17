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İzmir'de şarkıcı Ayşe Ayçiçek ölü bulundu

#İzmir#Bayraklı#Ayşe Ayçiçek
İzmirde şarkıcı Ayşe Ayçiçek ölü bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eğlence mekanlarında şarkı söyleyen Ayşe Ayçiçek (34), erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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Olay, pazar günü meydana geldi. Eğlence mekanlarında sahneye çıkıp şarkı söyleyen bir çocuk annesi Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşadığı evde uyumak için odasına geçti. Sabah uyanıp Ayçiçek'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden C.H., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ayçiçek, sağlık ekipleri eve ulaşamadan hayatını kaybetti. Ayçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

2ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANDIK' İDDİASI

Genç kadının şüpheli ölümü üzerine C.H, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. C.H.'nin ifadesinde, Ayçiçek ile birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını iddia ettiği, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi. C.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Ayşe Ayçiçek'in cenazesi Konak'taki Kahramanlar Kuruçay Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.

 

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#İzmir#Bayraklı#Ayşe Ayçiçek

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