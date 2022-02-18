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İzmir’de sahte para operasyonu

#Sahte Para#Operasyon#İzmir
İzmir’de sahte para operasyonu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir benzin istasyonuna sahte para vererek yakıt almaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 3 bin 400 TL sahte para ve aracın yakıt deposu kapağında 24 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir benzin istasyonuna sahte para vererek yakıt almaya çalışan ve uyuşturucu, hırsızlık, yaralama birçok suçtan kaydı bulunan 3 şüpheliyi, Gaziemir ilçesi Semt Garajı önünde seyir halindeyken yakaladı.

İzmir’de sahte para operasyonu

Ç.K., B.B. ve B.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde arama yapan ekipler, 34 adet sahte 100 TL (3 bin 400 TL) ile aracın yakıt deposu kapağında 24 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sahte Para#Operasyon#İzmir

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