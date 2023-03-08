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İzmir'de sahte içki üreten şebekeye operasyon: 11 gözaltı

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#Sahte İçki#İzmir#Operasyon
İzmirde sahte içki üreten şebekeye operasyon: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 10:58

İzmir'de ürettikleri sahte içkileri sahil şeridindeki eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş içki şişelerini toplayıp, merdiven altı imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle sahil şeridindeki eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Karabağlar, Buca, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Bornova, Narlıdere ve Kemalpaşa ilçelerinde 10 ev, 10 iş yeri ve 2 araca baskın yapıldı.

İzmirde sahte içki üreten şebekeye operasyon: 11 gözaltı

Yapılan aramalarda 30 bin 154 şişe sahte içki, 188 litre sahte etil alkol, 130 litre sahte açık içki ve 51 boş şişe ele geçirdi. operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

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#Sahte İçki#İzmir#Operasyon

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