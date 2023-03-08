İzmir'de sahte içki üreten şebekeye operasyon: 11 gözaltı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş içki şişelerini toplayıp, merdiven altı imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle sahil şeridindeki eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Karabağlar, Buca, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Bornova, Narlıdere ve Kemalpaşa ilçelerinde 10 ev, 10 iş yeri ve 2 araca baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda 30 bin 154 şişe sahte içki, 188 litre sahte etil alkol, 130 litre sahte açık içki ve 51 boş şişe ele geçirdi. operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.