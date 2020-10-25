İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde ikamet eden Betül Yılmaz, sahte içki tükettiği iddiasıyla fenalaşarak Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan Aksın (76) isimli şahıs da, yine iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Aksın, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sahte alkol tükettikten sonra fenalaştığı öne sürülen Mehmet Doğan da (35) Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sahte içki sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülen 3 vatandaşın cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 35'e yükselmiş oldu.

Emniyet güçlerinin kentte sahte içki üreten ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyonları da sürüyor.