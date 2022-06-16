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İzmir'de sahte etil alkol operasyonu: 30 ton ele geçirildi

#Etil Alkol#İzmir#Operasyon

İzmir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisinin ardından harekete geçti. İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de 1 imalathane, 3 iş yeri, 4 depo, 10 ev ve 10 araçta yapılan aramalarda 30 ton sahte etil alkol, 4 bin 69 adet taklit etiket, 1 etil alkol arıtma kazanı, 526,5 litrelik etil alkol tankı, 1570 kapak ve koli, 244 içki aroması, 16 litre açık sahte içki ve 4 boş içki şişesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı, 16 kişi hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

İzmirde sahte etil alkol operasyonu: 30 ton ele geçirildi

Şüphelilerin Aydın'da kolonya üretimi yapan bir kimya firmasını kullanarak, sanayi amaçlı etil alkolü sıhhi olmayan yöntemlerle damıttığı ve alkollü içki yapımına hazır hale getirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin polisteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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#Etil Alkol#İzmir#Operasyon

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