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İzmir’de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı

#Araç#Kiralama#Dolandırıcılık
İzmir’de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı

İzmir'de, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandıran 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı. Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

240 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

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#Araç#Kiralama#Dolandırıcılık

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