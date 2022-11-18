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İzmir’de sağanak yağış! Yollar göle döndü

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#İzmir#Hava Durumu#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 16:53

İzmir’de, öğleden sonra aralıklarla, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı.

İzmir’de sağanak yağış Yollar göle döndü

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın da kentte belirli aralıklarla yağışın etkili olacağı bildirildi.

İzmir’de sağanak yağış Yollar göle döndü

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Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

İzmir’de sağanak yağış Yollar göle döndü

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#İzmir#Hava Durumu#Trafik

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