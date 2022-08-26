İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

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Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı.

Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu.

Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.

KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDI

Yunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı. Berber dükkanı işleten Halis Özdemir, her yağmurda aynı şeyi yaşadıklarını belirterek, "Sürekli olarak burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Artık buraya bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

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Bu arada mahallelinin beslediği bir kedi, sel sularının arasından çocuklarca kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, görenlerin yüreğini sızlattı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu 33

Antalya: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

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Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37