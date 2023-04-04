İzmir'de sağanak! Caddeler göle döndü

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı gibi trafiğin yoğun olduğu yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.