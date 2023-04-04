İzmir'de sağanak! Caddeler göle döndü

Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, (DHA)-
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 17:36
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İZMİR'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Kemeraltı Çarşısı'nda ise bazı dükkanları su bastı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı gibi trafiğin yoğun olduğu yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Trafik
polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. (DHA)