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İzmir'de rüzgarda uçuşan paralar yola saçıldı: Trafikte panik anları kamerada

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#İzmir#Para Yağmuru#Trafik Kaosu
İzmirde rüzgarda uçuşan paralar yola saçıldı: Trafikte panik anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 16:13

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin elinden düşürdüğü destelerce para rüzgarın etkisiyle yola saçıldı. Akan trafiğin ortasında uçuşan banknotları toplamak için hem para sahibi hem de çevredekiler zamanla yarışırken, yaşanan hareketli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde desteler halinde para taşıyan bir şahıs, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bi anda elindeki paraları yere düşürdü.

İzmirde rüzgarda uçuşan paralar yola saçıldı: Trafikte panik anları kamerada

Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu. Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.

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İzmirde rüzgarda uçuşan paralar yola saçıldı: Trafikte panik anları kamerada

Ne kadar paranın kayıp olduğu henüz netlik kazanmazken, yaşanan panik anları olay yerinden geçen Merve Tekatlı isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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#İzmir#Para Yağmuru#Trafik Kaosu

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