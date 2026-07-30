İzmir'de rüzgarda uçuşan paralar yola saçıldı: Trafikte panik anları kamerada

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Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde desteler halinde para taşıyan bir şahıs, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bi anda elindeki paraları yere düşürdü.

Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu. Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.

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Ne kadar paranın kayıp olduğu henüz netlik kazanmazken, yaşanan panik anları olay yerinden geçen Merve Tekatlı isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.