İzmir'de Roma dönemine ait mozaik bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim Kendisi de açıkladı, o detay...Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim! Kendisi de açıkladı, o detay...#Hakan Çalhanoğlu
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Düzcede deprem anında panik kameradaDüzce'de deprem anında panik kamerada#Düzce
Uzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayakla gidecekUzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayakla gidecek!#Avustralya
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Usta şair Sezai Karakoça son vedaUsta şair Sezai Karakoç'a son veda#Sezai Karakoç
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı#Şanlıurfa
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Bilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldıBilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de Roma dönemine ait mozaik bulundu

#İzmir#Toma#Mozaik
İzmirde Roma dönemine ait mozaik bulundu

İZMİR'de bir evin bahçesinde bulunan 2 bin yıllık 2 mozaik ile ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Zafer Derin, arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdığını belirterek, "Roma villasının bir bölümüne ait eser. Mozaik ve sütunuyla yer alıyor. Agora civarındaki güçlü zenginlerin yerleşimlerinin nasıl olduğunu gösteren ilginç bir örnek. Sağlam şekilde korunması da önemli" dedi.

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese dün operasyon düzenlendi.

Kaçak kazı yapılan alanda, Erken Roma Dönemi'nde zengin bir aileye ait yapı olduğu tahmin edilen, iki kanatlı insan ve ellerinde iki horoz tasvirli mozaik ve sütunlar bulundu. Mozaiklerin genellikle bu tip konutların salon kısımlarında bulunduğunun, ihtişamı ve zenginliği simgelediğinin değerlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıklarını, iş makinesinin ilerlememesinin ardından kazma kürekle kuyu kazıp mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyleyen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, eserlerin görüntülerini izleyip DHA'ya değerlendirmelerde bulunarak, "Gördüğüm kadarıyla Roma dönemine, günümüzden 2 bin 100, 2 bin 200 yıl öncesine ait eser. O dönem, Roma villasının bir bölümüne ait eser, mozaik ve sütunuyla yer alıyor. Agora civarındaki güçlü zenginlerin yerleşimlerinin nasıl olduğunu gösteren ilginç bir örnek. Sağlam şekilde korunması da önemli. Gördüğüm kadarıyla 2 meleğin tuttuğu 2 horoz figürü var. Belki küçük bir bölüm bu. Daha geniş alanda ne var bilmiyoruz. İlerleyen çalışmalarda bunun mitolojik anlamını, o bölgedeki konumunu ve mitolojik anlamı araştırılacaktır" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Toma#Mozaik

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı