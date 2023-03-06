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İzmir'de riskli yapının yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı

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#İzmir#Bayraklı#Riskli Bina
İzmirde riskli yapının yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:01

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Başarı Sitesi A/1 ve A/2 bloklarının 60 gün içinde tahliye edilip yıkılmasına dair Bayraklı Belediyesi'nin kararı için, bazı kat maliklerinin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı verildi. Binaların yıkılıp yıkılmaması konusunda apartmandakileri ikiye bölen karar, bazı kat maliklerinin tepkisini çekti.

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30 Ekim 2020’deki İzmir depreminde, 117 kişinin hayatını kaybettiği Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak Başarı Sitesi'ndeki 13 katlı A/1 ve A/2 blokları da 2 Eylül 2022'de Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından riskli yapı olarak belirlendi ve 60 gün içinde apartmanda yaşayanların tahliyesine ve binanın yıkılmasına karar verildi. Ancak bazı kat malikleri, itiraz edip konuyu yargıya taşıdı.

İLK MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Binada oturan 3 kişi, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'ne başvurup, yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti. Binayla ilgili Bayraklı Belediyesi'nin görüşünü esas alıp bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddedip, 4 Ocak'ta binanın yıkılması kararını onadı. Ancak kat malikleri, bu karara da itiraz edip, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

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'TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİ AÇIKTIR'

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi, 1 Şubat'ta itirazları haklı bulup yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, binanın riskli yapı olarak tespit edildiği işlemlerle ilgili ayrı bir davanın yürütüldüğüne ve bu yargılamanın henüz sonlanmadığına vurgu yapılarak, "Bu nedenle yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir. Diğer taraftan, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı yönünden telafisi imkansız zararların doğabileceği açıktır" ifadelerine yer verildi.

Binaların yıkılıp yıkılmaması konusundaki karar, daire sahiplerini ikiye böldü. Karar bazı kat malikleri tarafından tepkiyle karşılandı.

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#İzmir#Bayraklı#Riskli Bina

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