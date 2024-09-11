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İzmir’de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

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#MSB#İzmir#Şehit
İzmir’de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir’in Menemen ilçesinde görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü’nün rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Anne ve babası hayatta olmayan şehit Mehmet Kökcü'nün acı haberi yetkililer tarafından memleketi Malatya'daki kız kardeşi Sonay Çırak'a verildi. 6 Şubat depremlerinde Yakınca Mahallesi’nde bulunan baba ocağı evlerinin yıkılması dolayısı ile şehit Mehmet Kökcü'nün kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı. Evli 2 çocuk babası olan Kökcü’nün naaşının yarın ikindi namazında kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı Şehitlikte yapılacak olan askeri tören sonrası defnedileceği öğrenildi. Şehit Kökçü için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı. 

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#MSB#İzmir#Şehit

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