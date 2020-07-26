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Haber Giriş: 26.07.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

İzmir'de poşetteki uyuşturucuyla polise yakalandı

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İzmir'de poşetteki uyuşturucuyla polise yakalandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde elinde siyah poşetler taşıyan şahsı durduran polis ekipleri, poşetler içerisinde 120 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamalar esnasında elinde siyah poşetler taşıyan A.K. isimli şahıstan şüphelendi. Şahsı durdurarak poşetlerin içerisine bakan ekipler, 4 adet siyah poşet içerisinde esrar maddesi olduğunu fark etti. Hassas terazide yapılan ölçümde poşet içerisindeki uyuşturucu maddenin 120 gram olduğu belirlendi. Öte yandan ilçede yapılan uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan S.İ. isimli şahsın üzerinde de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Uygulamalar esnasında yakalanan A.K. ve S.İ. isimli 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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