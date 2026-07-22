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İzmir’de polisten kaçan şüphelinin aracından binlerce uyuşturucu hap çıktı

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#İzmir Uyuşturucu Operasyonu#Sentetik Hap Ele Geçirildi#Gözaltı
İzmir’de polisten kaçan şüphelinin aracından binlerce uyuşturucu hap çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 09:05

İzmir'in Bornova ilçesinde denetim yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve aracını sokakta terk eden zanlı M.Y.K., yaya olarak kaçmaya çalışırken bir parkta yakalandı. Polisin terk edilen otomobilde yaptığı aramada, siyah torbalar içerisinde 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta denetim yapmak isteyen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 34 FOK 486 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu aracı Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak'ta terk eden sürücü, yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis ekipleri, kaçan şüpheliyi çevredeki bir parkta yakaladı.

Araçta yapılan aramada; 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve M.Y.K. (26) olduğu belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#İzmir Uyuşturucu Operasyonu#Sentetik Hap Ele Geçirildi#Gözaltı

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