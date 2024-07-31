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İzmir'de polisten kaçan kişiye çelme

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#İzmir#Polis#Konak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 16:13

İzmir'de bir kişi, polislerden kaçan şüpheliyi çelme takıp düşürerek yakalattı.

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Olay, sabah saatlerinde, Mersinli Mahallesi 1'inci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki şüpheli, araçtan inip kadın polislerden kaçtı. Polisler, şüpheliyi takibe aldı. Yoldan geçen kişi, şüpheliyi görüp çelme takarak düşürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmirde polisten kaçan kişiye çelme

Şüphelinin, kızına şiddet uyguladığı ve hakkında daha önce işlediği bir suç nedeniyle yakalama kararı bulunduğundan polisten kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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#İzmir#Polis#Konak

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