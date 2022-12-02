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İzmir'de polisler ile kaçan şüpheliler arasında arbede! Vurulan 1 kişi hayatını kaybetti

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#İzmir#Polis#Şiddet
İzmirde polisler ile kaçan şüpheliler arasında arbede Vurulan 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 14:12

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheli ve polis arasında arbede çıktı. Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüpheli B.A. (47), hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru ise gözaltına alındı.

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Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı. Polisler, aracı takibe aldı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı.

Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı.

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#İzmir#Polis#Şiddet

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