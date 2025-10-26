İzmir'de polise silahlı saldırı: Bir polis yaralandı!

Haberin Devamı

İzmir'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gece saat 00.30'da Konak ilçesinde ihbar üzerine bir eve gitti. Evde arama yapmak isteyen polis ekipleriyle şüpheliler arasında arbede çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri polis memuru A.C.Ş. tabancayla ateş etti.

YARALI POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurşunlar polis memurunun sağ bacağına, dizine ve kalçasına isabet etti. İhbar üzere bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerden 20 suç kaydı bulunan H.E. (38) ve 4 suç kaydı olan M.E. (31) olay yerinde gözaltına alınırken, 9 ayrı suç kaydı bulunan İ.A. (25) ise kaçtı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri İ.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.