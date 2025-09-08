×
Gündem Haberleri

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Şehit#Balçova
Oluşturma Tarihi: Eylül 08, 2025 09:57

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şehitlerin isimlerini paylaşırken Adalet Bakanı Tunç da polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Acı haber İzmir'den geldi. 16 yaşındaki bir şahıs Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle silahla saldırı düzenledi.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Polis karakoluna düzenlenen saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

 

İZMİR VALİSİ ELBAN: KATİL ZANLISI AYNI SOKAKTA OTURUYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban, şu bilgileri aktardı: 

Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağolsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz.

Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı.


2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU; 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

İzmir'deki saldırıda iki polisimiz bu saldırıda şehit oldu,1'i ağır yaralı 2 polis yaralandı. Ekipler bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 


BAKAN YERLİKAYA ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yerlikaya, 2 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin yaralandığını duyurdu.


Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

EGM: Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 14 kişi hakkında işlem başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.


SALDIRGAN KAMERADA

Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü.

