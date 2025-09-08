İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralı

İZMİR VALİSİ ELBAN: KATİL ZANLISI AYNI SOKAKTA OTURUYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban, şu bilgileri aktardı:



Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağolsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz.



Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı.



