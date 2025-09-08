İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralı

Güncelleme Tarihi:
Acı haber İzmir'den geldi. 16 yaşındaki bir şahıs Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle silahla saldırı düzenledi.
Polis karakoluna düzenlenen saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, şu bilgileri aktardı:
Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağolsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz.
Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı.
İzmir'deki saldırıda iki polisimiz bu saldırıda şehit oldu,1'i ağır yaralı 2 polis yaralandı. Ekipler bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yerlikaya, 2 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin yaralandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
EGM: Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç, polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü.