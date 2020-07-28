İzmir'de polis, fuhuşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı

İzmir'de polis ekipleri, cadde ve bulvar üzerlerinde fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde koronavirüsün yanı sıra birçok hastalığa yakalanma riskini de barındıran fuhuşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, Şair Eşref ve Talatpaşa bulvarlarında cadde üzerinde yapılan fuhuş pazarlıklarını önlemek adına bölgede sürekli polis otoları ve yaya olarak devriye geziyor. Caddede fuhuş pazarlığı yapmak için bekleyen trans bireyler ve kadınlara idari para cezası uygulanıyor.