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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

İzmir'de polis ekibinden yürek ısıtan görüntüler!

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İzmir'de polis ekibinden yürek ısıtan görüntüler!
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İzmir'de soğuk hava nedeniyle dışarıda kalan evsiz bir vatandaşa trafik polisleri gıda ve giyecek yardımında bulunduğu anlar kameraya yansıdı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis ekiplerinin, soğuk hava nedeniyle evsiz bir vatandaşa yardım ettiği anlar görüntülendi. Polis ekipleri, hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi gördüğü sırada, Alsancak Mahallesi'ndeki metruk bir binada kalan evsiz  vatandaş olduğunu fark etti.

Polis otosunu yolun sağına park eden ekipler, yanlarında taşıdıkları ceket ve gıdaları metruk binanın girişinde kalan evsiz vatandaşa vererek yardım etti. Polis ekiplerinin yaptığı yardım, DHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin soğuk havada evsiz vatandaşları unutmayarak yaptığı yardım yürek ısıttı. 

İzmirde polis ekibinden yürek ısıtan görüntüler

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