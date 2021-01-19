İzmir'de polis ekibinden yürek ısıtan görüntüler!

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis ekiplerinin, soğuk hava nedeniyle evsiz bir vatandaşa yardım ettiği anlar görüntülendi. Polis ekipleri, hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi gördüğü sırada, Alsancak Mahallesi'ndeki metruk bir binada kalan evsiz vatandaş olduğunu fark etti.

Polis otosunu yolun sağına park eden ekipler, yanlarında taşıdıkları ceket ve gıdaları metruk binanın girişinde kalan evsiz vatandaşa vererek yardım etti. Polis ekiplerinin yaptığı yardım, DHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin soğuk havada evsiz vatandaşları unutmayarak yaptığı yardım yürek ısıttı.