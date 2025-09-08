×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de planlı su kesintileri 2 günde 1 uygulanacak

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Su#İZSU
İzmir’de planlı su kesintileri 2 günde 1 uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 21:40

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri 9 Eylül tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde güncellendi.

Haberin Devamı

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu 12 ilçede 3 günde 1 planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından güncel su kesintisi verileri göz önünde bulundurularak 9 Eylül tarihinden itibaren 2 günde bir olacak şekilde güncellendi. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek.

Yeni plan İZSU tarafından 2 ayrı bölge olarak açıklandı. Birinci bölge olan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen’de belirlenen mahallelerde 9-11-13-15-17 Eylül tarihlerinde, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir’de belirlenen mahallelerde 10-12-14-16-18 Eylül tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arasında planlı kesintisi uygulanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Su#İZSU

BAKMADAN GEÇME!