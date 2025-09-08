İzmir’de planlı su kesintileri 2 günde 1 uygulanacak

Haberin Devamı

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu 12 ilçede 3 günde 1 planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından güncel su kesintisi verileri göz önünde bulundurularak 9 Eylül tarihinden itibaren 2 günde bir olacak şekilde güncellendi. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek.

Yeni plan İZSU tarafından 2 ayrı bölge olarak açıklandı. Birinci bölge olan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen’de belirlenen mahallelerde 9-11-13-15-17 Eylül tarihlerinde, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir’de belirlenen mahallelerde 10-12-14-16-18 Eylül tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arasında planlı kesintisi uygulanacak.