İzmir'de PKK operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki dönemde terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 zanlıyı 3 Nisan'da gözaltına aldı.



Ekipler, örgüt içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 zanlıyı da diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda 6 Nisan'da gözaltına aldı.



Her iki operasyon neticesinde yakalanan Suriye uyruklu 6 zanlı, işlemlerin ardından PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.

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