İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK ile ortak hareket ettikleri belirlenen 4 kişi ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları saptanan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorguya alındı.



Emniyetten yapılan açıklamada, örgütün tüm kadroları deşifre edilene kadar çalışmaların kararlılıkla süreceği ifade edildi.

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