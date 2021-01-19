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Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

İzmir'de peş peşe 2 zincirleme kaza! 14 araç hasar gördü

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İzmir'de peş peşe 2 zincirleme kaza! 14 araç hasar gördü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı. Öte Yandan, bir TIR ise trafik ışığında bekleyen 8 otomobile çarparak hasar verdi. Meydana gelen 2 kazada, toplamda 14 araçta hasar gördüğü öğrenildi. 

Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü cipi ile seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 

İzmirde peş peşe 2 zincirleme kaza 14 araç hasar gördü

TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ

Öte yandan, Bornova ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi’nde, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı TIR, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi. Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. 

İzmirde peş peşe 2 zincirleme kaza 14 araç hasar gördü

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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