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İzmir'de pazarda gerginlik! Zabıta ekiplerine bıçak ve kasayla saldırdı

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#İzmir#Torbalı#Zabıta
İzmirde pazarda gerginlik Zabıta ekiplerine bıçak ve kasayla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 15:41

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevliyi başından yaralamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda meydana gelen olayda, pazar yerinde tezgâh açma izni bulunmayan bir kişi, başkasına ait alanda izinsiz satış yapmak istedi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, şahsı tezgâhı kaldırması konusunda uyardı.
İddiaya göre, yapılan uyarılara hakaretlerle karşılık veren şüpheli, zabıta ekiplerinin ikazlarını dikkate almayarak tartışmayı büyüttü.

ZABITA MEMURU BAŞINDAN YARALANDI

Gerginliğin artması üzerine eline geçirdiği sebze kasasıyla bir zabıta memuruna saldıran şahıs, memuru başından yaraladı. Başına aldığı darbeyle yaralanan zabıta memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırılan memur tedavisinin ardından darp raporu aldı. Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından karakola giderek şüpheli hakkında şikayetçi olan zabıta memurunun yanı sıra, Torbalı Belediyesi'nin de adli sürece dahil olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İzmirde pazarda gerginlik Zabıta ekiplerine bıçak ve kasayla saldırdı

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#İzmir#Torbalı#Zabıta

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