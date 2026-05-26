İzmir'de Özgür Özel'in mitingi öncesi gerginlik

İzmirde Özgür Özelin mitingi öncesi gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 13:28

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in İzmir’de düzenleyeceği miting öncesi gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği'nin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti.

