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İzmir’de otomobil tekneyle çarpıştı

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#İzmir Kaza#Otoyol Kazası#İlginç Kaza
İzmir’de otomobil tekneyle çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 00:14

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, çekiciyle taşınmakta olan tekneye arkadan çarparak altına girdi. İlginç kaza görenleri hayrete düşürdü.

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Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve üzerinde tekne bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, taşınan teknenin altına girdi. Ortaya çıkan ilginç manzara, diğer sürücüleri şaşırttı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil ve teknenin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Meydana gelen ilginç kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#İzmir Kaza#Otoyol Kazası#İlginç Kaza

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