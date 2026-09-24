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İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#İzmir#Kemalpaşa
İzmirde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 16:58

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kemalpaşa ilçesi İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

İzmirde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kemalpaşa'dan İzmir şehir merkezi yönüne giderken C.K.'nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RM 3364 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Fulya K. (36) yaşamını yitirdi, sürücü C.K. ile yanındaki H.D. (47) ise yaralandı.

İzmirde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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İzmirde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#İzmir#Kemalpaşa

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