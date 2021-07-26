İzmir'de otomobil 25 metrelik metro kazısına uçmuştu! Acı haber geldi

Balçova ilçesindeki kazada ağır yaralanan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalkan (35), buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar Kalkan idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girip buradaki 25 metre derinliğindeki şaftın içine düşmüş, yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarılmıştı.

Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hastaneye kaldırılan sürücü Pınar Kalkan ise tedavi altına alınmıştı. Kalkan'ın alkollü olduğu da belirlenmişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara