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AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

İzmir'de otomobil 25 metrelik metro kazısına uçmuştu! Acı haber geldi

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İzmir'de otomobil 25 metrelik metro kazısına uçmuştu! Acı haber geldi

İzmir'de 25 metrelik metro inşaatına düşen otomobilin sürücüsü Pınar Kalkan hastanede yaşamını yitirdi.

Balçova ilçesindeki kazada ağır yaralanan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalkan (35), buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar Kalkan idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girip buradaki 25 metre derinliğindeki şaftın içine düşmüş, yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarılmıştı.

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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil 25 metrelik metro kazısına düştü

Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hastaneye kaldırılan sürücü Pınar Kalkan ise tedavi altına alınmıştı. Kalkan'ın alkollü olduğu da belirlenmişti.

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