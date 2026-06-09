İzmir'de Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürülmüştü! Erdem Demir'in kafeye sığındığı görüntüler ortaya çıktı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erdem Demir (15), yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan C.C. (18) ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.
Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.