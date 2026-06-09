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İzmir'de Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürülmüştü! Erdem Demir'in kafeye sığındığı görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Ortaokul Öğrencisi#Erdem Demir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 17:23

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Öte yandan Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erdem Demir (15), yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan C.C. (18) ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

İzmirde Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürülmüştü Erdem Demirin kafeye sığındığı görüntüler ortaya çıktı
BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

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Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmirde Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürülmüştü Erdem Demirin kafeye sığındığı görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor.

Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.

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#İzmir#Ortaokul Öğrencisi#Erdem Demir

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