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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

İzmir'de ortalığı birbirine kattı! Biber gazlı müdahale...

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İzmir'de alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Polis kendilerine saldıran sürücüyü biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.B., 35 ATL 122 plakalı otomobili ile seyir halindeyken trafik polisleri aracı durdurdu. Ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra, alkolmetre ile ölçüm yapacağı sırada E.B. polislere tepki gösterdi. Trafik polislerine tekme atmaya çalışan E.B., biber gazı ile etkisiz hale getirildi. E.B.'nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. "Onca alkollü kişi var beni neden durduruyorsunuz" diyen E.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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