İzmir'de ortağı hayatının şokunu yaşattı! Diploması sahte çıktı, ortadan kayboldu

Haberin Devamı

Güzelbahçe ilçesinde motosiklet bayisi işleten İlker Aydemir, iddiaya göre yaklaşık 10 ay önce mali müşavir olarak bildiği ve 20 yıllık arkadaşının ablası olan D.A.'yı, yüzde 50 komisyon ortaklığı ile işe aldı. Aydemir, ilerleyen süreçte faturalarda aksaklık olduğunu fark etti. Bunun üzerine faturaları inceleyen Aydemir, motorların satıldığını ancak D.A.'nın yaptığı satışlarda şirketin fatura bilgileri kısmına, kendi kişisel bilgilerini, mail adresini ve telefon numarasını yazdığını tespit etti.

DİPLOMASI SAHTE, ZARAR 2.5 MİLYON TL

O esnada yurt dışında olan Aydemir, hemen İzmir'e dönüş yaptı ancak bir şok daha yaşadı. Dükkanında bulunan yedek parça ofisinin boşaltıldığını gören talihsiz adam, güvenlik kameralarını inceleyerek malzemelerin D.A. ve yanındaki iki kişi tarafından çalındığını öğrendi. Daha sonra D.A.'nın diplomasının sahte olduğunu da öğrenen Aydemir, iş yerindeki 9 motorun usulsüzce satıldığını tespit etti. Maliyeye ceza ödemek zorunda da kalan ve yaklaşık 2.5 milyon TL zarara uğrayan Aydemir, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Haberin Devamı

“KENDİLERİNİ ARADIM, ULAŞAMADIM”

Başından geçen olayı anlatan motosiklet bayisi sahibi İlker Aydemir, “Ben yurt dışında olduğum esnada D.A.'nın bana ait e-imza mali bölümünü kullanıp, şirket bilgilerini değiştirip şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Banka hesabıma para gelmediği için bir karışıklık olduğunu anladım. Ben de yurt dışından acil dönüş yaptım. Döndüğümde faturaları kontrol ettiğimde D.A.'nın maalesef fatura bilgilerindeki ‘kişisel bilgileri, mail adresi, telefon numarasını' değiştirerek parayı şahsi hesabına aldığını ve benim şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Hemen 112'ye başvurdum ve ifade verdim. Bir gün sonra D.A., H.G. ve kocası K.A., dükkanıma gelip benim iş yerimde bulunan e-imzamı, mali mührümü çalarak ve giderken de yedek parça ofisimi boşaltarak olay yerini terk etmişler. Kendilerine aradığım zaman numaralarına ulaşamadım. Adli sürecimiz başladı. Davamız devam ediyor” dedi.

Haberin Devamı

“TEHDİTLER ALDIM, ADALETİN YERİNİ BULMASINI TALEP EDİYORUM”

D.A. tarafından, ‘Seni SGK'ya, mali müfettişlere şikayet ederim. Elim kolum uzun' diye tehdit edildiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

“Bana, ‘Çalışanının hesabına para aldığım gerekçesiyle maliyeden, sigortasını yapmadığım için de SGK'dan' aralıklı olarak cezalar gelmeye başladı.

Haberin Devamı

Fakat D.A. karakoldaki ifadesinde ‘Biz İlker Aydemir ile yüzde 50 kar ortağıydık ve ortaklığımı ispat edeceğim' diye beyanda bulunmuş. Fakat SGK'ya da ‘Ben SGK'lı çalışanım, 10 aydır sigortamı yapmıyor ve 10 aydır hiçbir şekilde maaş almadım' diye beyan etti. Farklı beyanlarda bulunduğu için mali müfettişlere ve SGK'ya dilekçe verdim. Ağır cezalar yedim. Bir an önce adaletin yerini bulmasını talep ediyorum.”

“DİPLOMASI SAHTEYMİŞ”

D.A.'nın mali müşavir diplomasını da gördüğünden bahseden Aydemir, “Elindeki diploma sahteymiş. Ben bunu sonradan öğrendim. Kamera cihazlarına kadar alıp götürdüğünü fark ettim. Bundan sonra işe çalışan ya da ortak alırken mutlaka odalara kayıt bilgilerini sorulmasını talep ediyorum. Daha fazla insanın canı yanmasın, gerekli kişilerin bulunmasını, gerekli cezalarını almasını istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“ARKADAŞIMIN ABLASI OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM”

H.Ç.'nin kendisinin arkadaşı olduğunu, bu yüzden de ablası D.A.'ya karşı güven oluştuğunu ifade eden Aydemir, “Kendisi daha önce de aynı sektörde çalıştığı için ben de güvenerek işe aldım. Kendisini mali müşavir olarak bildiğim için de güveniyordum. İşe alırken de ortak olarak aldık. İş yerini beraber kurduk. Ben de sürekli yurt dışında olduğum için iş takibim biraz daha zor. Güven esaslı olduğu için ‘Zaten kar ortağım, niye çalsın?' diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

‘DÜKKANDAKİ ÜRÜNLERİ İNTERNET SİTESİNDE SATIYOR' İDDİASI

Müşterilerini arayıp faturaları tekrar kontrol ettiğinde 9 adet motorunun çalınmış olduğunu tespit ettiğini vurgulayan Aydemir, D.A.'nın şirket bilgilerini değiştirmesi sebebiyle, şirkete fatura kesip ürünleri internetten pazarladığını öne sürdü. Sözlerini sürdüren Aydemir, şöyle konuştu:

“Şirket bilgilerini değiştirdiği için fatura bilgileri direkt onun mail adresine düşüyor. Benim, onu takip etme şansım yok. Ancak bilgisayardan stok kaydından sonra belli oluyor. Model numaraları, motorlar, sayım her gün aynı ama şase numaraları farklı. Şase numaralarını kontrol ettikten sonra bu kadar motorun çalındığını fark ettim.”