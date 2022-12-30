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İzmir’de ormanlık alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

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#İzmir#Orman Yangını#Buca Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 00:54

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bulunan 4 baraka, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, dün saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, İzmir Çevre Yolu, Buca Batı Çıkışı yakınlarında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir’de ormanlık alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Adrese gelen itfaiye ekiplerince ormanlık alan içerisinde bulunan ve alevlere teslim olan 4 barakadaki yangına müdahale edildi. Gökyüzünü aydınlatan alevler, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, daha önceleri küçükbaş hayvanların beslenildiği barakalar çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de ormanlık alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

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#İzmir#Orman Yangını#Buca Yangın

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