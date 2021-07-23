Davut CAN/İZMİR, (DHA)-
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İzmir'de ormanlık alanda yangın!
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Karşıyaka ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Yamanlar Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopterle 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.