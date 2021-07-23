MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de ormanlık alanda yangın!
GeriGündem İzmir'de ormanlık alanda yangın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Davut CAN/İZMİR, (DHA)- 
Haber Giriş: 23.07.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

İzmir'de ormanlık alanda yangın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de ormanlık alanda yangın!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karşıyaka ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Yamanlar Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopterle 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi