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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

İzmir'de ormanlık alanda yangın

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İzmir'de ormanlık alanda yangın
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İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 'Alo 177 Orman İhbar' hattına durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

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