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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
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İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekar alan küle döndü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Şaşal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 helikopter 6 arazöz ile geldi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

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