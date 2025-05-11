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İzmir’de ormanı yakan 5 defineci tutuklandı

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#İzmir#Bornova#Orman Yangını
İzmir’de ormanı yakan 5 defineci tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 19:10

İzmir’in Bornova ilçesi çıkan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, yangının izinsiz kazı yapan kişiler tarafından çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yangın, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınıp söndürülürken yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yapılan değerlendirmede yangının bu noktada yapılan izinsiz kazı çalışmaları sırasında çıktığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Olay sırasında bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Bornova#Orman Yangını

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