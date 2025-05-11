İzmir’de ormanı yakan 5 defineci tutuklandı

Haberin Devamı

Yangın, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınıp söndürülürken yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yapılan değerlendirmede yangının bu noktada yapılan izinsiz kazı çalışmaları sırasında çıktığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Olay sırasında bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.