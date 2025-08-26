×
İzmir ve Adana'da orman yangını! Alevlerle mücadele ediliyor

#İzmir#Orman Yangını#Müdahale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 13:44

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ve Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

İzmir ve Adanada orman yangını Alevlerle mücadele ediliyor

ALEVLERLE MÜCADELE BAŞLADI

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İzmir ve Adanada orman yangını Alevlerle mücadele ediliyor

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir ve Adanada orman yangını Alevlerle mücadele ediliyor

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu ilgililere iletti.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

