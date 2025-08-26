İzmir ve Adana'da orman yangını! Alevlerle mücadele ediliyor

Haberin Devamı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.



Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu ilgililere iletti.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.