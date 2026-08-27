İzmir'de orman yangını! Büyük ölçüde kontrol altında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
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Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
Orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi. Yangının havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
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