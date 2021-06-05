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Ahmet ONUK/Ä°ZMÄ°R, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 05.06.2021 - 15:37 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika: Ä°zmir'de orman yangÄ±nÄ±! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Son dakika: Ä°zmir'de orman yangÄ±nÄ±! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esindeki ormanlÄ±k alanda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. AlevlereÂ havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor.Â

Kiraz'Ä±n kÄ±rsal Omurcali kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda, saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda,Â yangÄ±n baÅŸladÄ±. BÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanlarÄ± gÃ¶renler, orman ekiplerine haber verdi.

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen ekipler, 2 helikopterle havadan, 6 arazÃ¶z ve orman iÅŸÃ§ileri ile deÂ karadanÂ mÃ¼dahaleÂ baÅŸlattÄ±.Â 

Son dakika: Ä°zmirde orman yangÄ±nÄ± Havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor

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